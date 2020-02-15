«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы уже 20 лет играете на сцене Купаловского.

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:

О, кошмар!

Вадим Щеглов:

Наверняка, были разные роли. Но любимых или нелюбимых нет. Они – часть Вас. А вот что заставляет актёра отказаться от роли, и были ли у Вас такие случаи?

«Ты просто играешь её в кайф». Шпилевская рассказала о любимой роли

Юлия Шпилевская:

Наверное, нет, чтобы прямо отказаться. Я, вообще, к работе отношусь очень благодарно. Будь то съёмка, например, в рекламе – это часть актёрской профессии. И говорить о том, что там ниже моего достоинства, например, я точно не буду. Конечно, всё зависит от наполнения – это понятно. Но это часть моей работы. Ну как? Электрик же не скажет – розетку, простите, в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной, а где-то там. То же самое. Не было, наверное, таких ролей. И всё же, какие бы у меня личные принципы не были, возможно, такая ситуация может быть. Но это должно идти совершенно вразрез с какой-то моей сущностью.