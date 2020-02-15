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«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?

15 февраля 2020 17:26
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы уже 20 лет играете на сцене Купаловского.

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
О, кошмар!

Вадим Щеглов:
Наверняка, были разные роли. Но любимых или нелюбимых нет. Они – часть Вас. А вот что заставляет актёра отказаться от роли, и были ли у Вас такие случаи?

«Ты просто играешь её в кайф». Шпилевская рассказала о любимой роли

Юлия Шпилевская:
Наверное, нет, чтобы прямо отказаться. Я, вообще, к работе отношусь очень благодарно. Будь то съёмка, например, в рекламе – это часть актёрской профессии. И говорить о том, что там ниже моего достоинства, например, я точно не буду. Конечно, всё зависит от наполнения – это понятно. Но это часть моей работы. Ну как? Электрик же не скажет – розетку, простите, в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной, а где-то там. То же самое. Не было, наверное, таких ролей. И всё же, какие бы у меня личные принципы не были, возможно, такая ситуация может быть. Но это должно идти совершенно вразрез с какой-то моей сущностью.

«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?-1

# Белорусские актеры # Культура # Юлия Шпилевская

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