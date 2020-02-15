«И всё – это зазвучало». Мотульский рассказал, почему Короткевича нужно читать на белорусском

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы отлично владеете несколькими иностранными языками: немецким, украинским.
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы отлично владеете несколькими иностранными языками: немецким, украинским.
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Каким-то хуже, каким-то лучше.
Вадим Щеглов:
Вы читаете Гёте и Шевченко в оригинале?
Роман Мотульский:
Да. Если можно читать в оригинале, всегда читаю в оригинале. Первую книгу на белорусском языке я прочитал Короткевича: «Дзікае паляванне караля Стаха». Первый вариант тогда ещё не коллеги, библиотекари предложили мне на русском языке. Я начал читать и, как говорят музыканты, вот всё хорошо, но что-то не играет, не звучит никак-никак-никак. Вот книга никак – эта мелодия не звучит. И я на следующий день взял Короткевича на оригинальном белорусском языке, и всё – это зазвучало.
– как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина
– о необычном хобби – изготовлении мебели
– почему хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить
– с какого возраста рекомендует ходить в библиотеку
Кроме того, показал самые ценные книги, которые есть в Национальной библиотеке Беларуси.
Смотрите 16 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.