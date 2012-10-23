Первый концерт прощального турне Иосиф Кобзон дал в Могилеве

Новости Беларуси. Иосиф Кобзон с прощальным туром приехал в Беларусь. Первый концерт турне в эти минуты маэстро даёт в Могилёве и этот выбор не случаен. Музыку к одной из его любимых песен «Я люблю тебя жизнь» была написана Эдуардом Колмановским, уроженцем Могилёва.

Последний раз в этом городе Иосиф Кобзон выступал 15 лет назад. Перед выступлением народный артист Советского Союза признался, что к Беларуси у него всегда было самое трепетное отношение, и эти гастроли — своеобразная исповедь перед белорусским зрителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Кобзон, Народный артист СССР:

У меня никогда не было желания уехать, как у других моих коллег, за границу. Никогда! Потому что я прекрасно понимал, как только я уеду, я потеряю аудиторию.