Вольные изображения букв. 27 августа в Национальной библиотеке открывается выставка ко Дню знаний

Новости Беларуси. Продемонстрировать свое мировоззрение сквозь букву. Такую художественную выставку предлагают посетить в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продемонстрировать свое мировоззрение сквозь букву. Такую художественную выставку предлагают посетить в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка сочетает произведения и фотоснимки (на них, кроме самих рисунков, можно увидеть еще и их авторов). Каждый из авторов, независимо от возраста и уровня профессионализма, решился на своеобразный эксперимент и кистью выразил свои ассоциации с той или иной буквой. В итоге получилась коллекция вольных изображений кириллических и латинских букв, объединенная общей идеей.
Проект приурочен ко Дню знаний и продлится по 1 ноября.