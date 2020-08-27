Вольные изображения букв. 27 августа в Национальной библиотеке открывается выставка ко Дню знаний

Выставка сочетает произведения и фотоснимки (на них, кроме самих рисунков, можно увидеть еще и их авторов). Каждый из авторов, независимо от возраста и уровня профессионализма, решился на своеобразный эксперимент и кистью выразил свои ассоциации с той или иной буквой. В итоге получилась коллекция вольных изображений кириллических и латинских букв, объединенная общей идеей.

Проект приурочен ко Дню знаний и продлится по 1 ноября.