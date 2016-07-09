Война и немцы: под Брестом воссоздали эпизоды Первой мировой

Новости Беларуси. Брестчина принимает военно-исторический фестиваль. Здесь реконструируют события, которые проходили на территории Огинского канала сто лет тому назад. Во время Первой мировой войны в этих краях велись ожесточенные бои между русскими и немецкими войсками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба из окопных орудий, минометов, разрывающиеся снаряды и ведение пехотного наступательного боя – прыжок в историю на целых 100 лет назад совершили реконструкторы из семи белорусских клубов. События Первой мировой, что называется, прочувствовали изнутри.

Александр Яцкевич, участник реконструкции:

В этом-то и суть военно-исторической реконструкции, чтобы не только прийти в музей посмотреть экспонаты, а самому быть живым экспонатом. По-живому испробовать на себе.

Место для реконструкции сражения русских с немцами выбрано не случайно. Именно здесь и проходили жаркие бои в далеком 1916-м. Как напоминание – сооружения того времени, возведенные силами пленных. Все остальное – дело рук участников фестиваля.

Сергей Жупоненко, участник реконструкции:

Снаряжение, конечно, не сохранилось, то есть практически все приходится воссоздавать с нуля. Со Второй мировой войны больше осталось оригинальных вещей, которые можно подержать в руках, понять, как это было устроено, как пошито, как изготовлено. То по Первой мировой – это сложнее, надо ездить по музеям.

Среди реквизита – и достаточно редкие вещи. Для того, чтобы воссоздать эту германскую установку, потребовалось немало усилий. К таким, казалось бы, мелким деталям тут относятся трепетно и скрупулезно.

Сергей Николайчук, участник реконструкции:

Все армии обзавелись подобными установками. Германская, в том числе. Это устройство называется шецгестель. 15-го года образца она. Подобное устройство было разработано еще до Первой мировой войны, они предвидели такую необходимость.

Виктор Демянчик, организатор военно-исторического фестиваля:

Это международная история. Мы – часть Европы. Мы – в середине европейского пространства. И мы должны открыть, в том числе, и европейцам, и себе, и особенно подрастающей молодежи, что значит наша земля, какие здесь имели место знаменательные события.

Военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция» постепенно становится визитной карточкой Ивацевичского района. Со временем его планируют внести и в список нематериального культурного наследия Беларуси.