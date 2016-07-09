Квасные реки, днепровские берега: чем угощают и как развлекают на фестивале «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. В этом агрогородке 9 июля с размахом отмечают любимый белорусами праздник – Купалье. Что происходит на фестивале, и чем ещё удивят организаторы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Купалье над Днепром уже стало практически национальным брендом. Ежегодно сюда, в Александрию, съезжаются десятки тысяч человек. В этом году планируется установить своеобразный рекорд. На праздник ожидается прибытие почти сотни тысяч человек. Судя по продолжающим прибывать людям, не пугает даже периодически начинающийся дождь. Причем, чтобы поучаствовать в празднике, едут не только со всех уголков Беларуси, но и даже из других стран.

Гости фестиваля:

Для нас непривычна, скажем так, и форма подачи некоторых вещей, и организация достаточно специфична, с таким большим чувством национального, гордости за свою культуру.

Мы приехали из Литвы. На этом фестивале впервые. Нас впечатляют масштабы, безопасность и яркость этого фестиваля.

Каждый год мы стараемся взять отпуск именно в это время. Мы приезжаем из Мурманска к родителям в соседнее село. С удовольствием отдыхаем.

Церемония открытия начнется буквально через полчаса. Все уже готово. А пока всех гостей приглашают на импровизированное застолье. Угощают гостей, что называется, на славу.

В продажу поступило 4000 литров кваса, 2,5 тонны шашлыка и, примерно, столько же мороженого. К тому же в этом году здесь впервые развернули уникальную национальную кухню прямо под открытым небом. Повара угощают традиционными белорусскими, украинскими и русскими блюдами.

Вообще сегодня Александрия место удивительное. Здесь можно прогуляться по улицам сразу нескольких славянских государств. На улице Минской свое творчество представляют мастера и народные умельцы Могилевщины. На Московской и Киевской – мастера из стран-соседей. Все это выглядит как одна большая ярмарка.

Гостей встречают лоточники, скоморохи и музыканты. А сами торговые ряды растянулись на 650 метров. Согласитесь, есть, где погулять и разгуляться. Предлагаю окунуться в атмосферу праздника.

Еще одна изюминка праздника – уникальный купальский пояс. Итог коллективного труда народных мастериц Могилевской области. Работали над ним почти год. И каждая мастерица, которая приложила руку к этому шедевру, принесла в орнамент элементы своего района. И теперь длина пояса сравнима, ни много ни мало, с высотой Национальной библиотеки. Но на пояс можно не только посмотреть, но и самому внести в этот символ свою лепту.

Елена Новикова, ткачиха:

В каждом районе присутствует свой узор и свой элемент. Это, например, узор Бобруйского района, он обозначает земледелие.

Купалье – праздник, в некотором смысле, магический. Каждая девушка накануне этого дня плела себе вот такой венок – большой, красивый и яркий. Вплетали в венок цветы, помня о символике каждого. Например, розы и пионы - это вера, надежда и любовь. А бессмертник – здоровье.

Но всё же главное место в купальском венке занимают травы. А Купальская ночь без венка во времена наших прабабушек была просто невозможна. С венками гадали на судьбу. Думаю, в наше время к обряду вряд ли кто-то относится так серьёзно. Но почувствовать себя причастным к этой старинной красивой традиции сегодня сможет каждый желающий.

Праздник только начинается. Совсем скоро в небе над Александрией будут летать самолёты. Ожидается показательное выступление парашютистов, современный купальский мюзикл, фейерверк и даже лазерное шоу.