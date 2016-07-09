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Город дружбы: фестиваль «Александрия собирает друзей» открывается 9 июля

09 июля 2016 11:32
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. В агрогородке с самого утра готовятся к горячо любимому для белорусов празднику – Купалью.

В этом году он будет действительно масштабным. Организаторы феста замахнулись на рекорд. В ближайшие два дня в Александрии ожидается порядка 100 тысяч гостей.

Всех их  приглашает площадка с красивым названием «Город дружбы». Он разделен на три улицы – белорусскую, российскую и украинскую. Их названия, соответственно – Минская, Московская и Киевская.

Каждая со своими аутентичными особенностями, с крестьянскими подворьями, ремесленниками, артистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же будет представлен и самый большой купальский пояс Беларуси. Его длина 72,5 метра.

Народные мастерицы из Могилевской области по очереди полтора года работали над его созданием. Каждая привносила в узор пояса элементы орнамента своего района.

Елена Шагаева, участник фестиваля:
Предвкушение большого праздника. Видя это все, такую красоту, такое богатство, торжество, конечно, мы сами удивлены. Мы на такое не рассчитывали, нас это очень сильно удивляет.

Оксана Приходченко, гость фестиваля:
Хочется посмотреть именно культуру, купальскую сказку. Ну, вообще, интересно, когда собирается такое количество народа

# Культура # Фестиваль

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