Хор Клецкой школы искусств выиграл в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей» микроавтобус

Главный приз – микроавтобус. Теперь коллектив будет больше гастролировать. Собственный транспорт – хорошая возможность познакомить максимальное количество зрителей пусть и с самодеятельным, но искусством. В Марьиной Горке в фестивале-конкурсе участвовали 23 коллектива со всего столичного региона. Разные жанры: от частушек до оперы представляли семь сотен артистов-любителей. Сделать выбор жюри было не так уж и просто.