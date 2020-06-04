«Владыка сказал: «У меня мороз по телу пошёл!» Как в воссозданном кресте Евфросинии Полоцкой появилась капля крови Спасителя

Игумения Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Николай Кузьмич очень много потрудился, чтобы воссоздать технологию тех эмалей. Он даже говорил, что однажды ночью услышал голос всемогущий, всеобъемлющий: «Возьми то и то, и сделай так и так». Он утром пришел на работу, взял подмастерье и сделал так, как ему было сказано во сне. У него получилось.

Владыка говорил, что: «Я и не мечтал, чтобы заложить в этот крест каплю крови Спасителя». Но частичку дьякона Стефана нужно было попросить в Троице-Сергиевой лавре. Поехал туда за архидьякона частицей. В тот день кто-то ему сказал, что: «Не может дать ему частицу архидьякона мощей. Только через день, потому что там покрасили пол. Но подождите, Владыко. Но сегодня в дар обители кто-то принес древнейший мощевик». Это большая доска, как икона, с капсулами. И в каждой капсуле были заложены частицы мощей. И когда этот ризница принес и положил этот большой мощевик перед Владыкой, Владыка в первой капсуле увидел: «Кровь Христова». Владыка сказал: «У меня мороз по телу пошёл!» Вот в этот день он взял эту частицу – каплю крови Спасителя, на следующий день он взял частицу мощей архидьякона Стефана. И в теперешнем кресте заложены все те святыни, которые были заложены в первом кресте Преподобной Евфросинии.