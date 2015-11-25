Прямой эфир

«Песняры» подали заявку на «Евровидение»: У нас есть шанс показать Европе свою национальность, свое лицо!

25 ноября 2015 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему «Песняры» решили принять участие в конкурсе «Евровидение»? 

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
В первую очередь, я думаю, у большинства наших граждан «Песняры» ассоциируются с белорусским языком. «Песняры» всегда поют на белорусском языке и это уже 40 лет является таким «коньком» ансамбля. И у нас есть шанс, чтобы Европа послушала хотя бы три минуты наш язык в красивом вокальном исполнении! 

Я так полагаю, в этом году будет много заявок песен, которые будут исполняться на белорусском языке. В чем «фишка» ансамбля мы тоже все знаем. Тем не менее, вы оцениваете свои шансы каким образом?

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Я думаю, наши шансы высоки, потому что у нас молодой коллектив. Нам есть куда идти, есть, куда стремиться. И это шанс для нас, для молодого поколения «Песняров» доказать, что мы имеем право на жизнь.

«Песняров» во все времена любили и уважали, ценили и боготворили. Поймут ли в Европе белорусский язык и то, о чем вы хотели сказать? Воспримут ли с такой любовью, кк у нас? Не будет ли обидно? Только что прошло «Детское Евровидение», 4-ое место. Некоторых наших граждан и участников несколько смутил этот результат.

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Я думаю, что, если говорить о «Детском Евровидении», 4-ое место  - это достойно. У нас есть победы. И не одна! Поэтому, это - в любом случае, достойное место! В первую очередь, я считаю, что мы должны выступить достойно. Это - самое главное для коллектива. И для страны также. Одно дело пытаться делать что-то в формате Европы. Сделать похожее что-то на шоу. Мы как раз хотим сделать что-то наше национальное. Что-то то, что имеет свое лицо. 

 

# Культура # Фотофакт # Евровидение Беларусь # Вячеслав Шарапов # Олег Железняков # Евровидение 2016 # Роман Козырев

Другие новости рубрики

Все новости
Урывак з казкі У.Караткевіча «Чортаў скарб» (Анатоль Голуб)
25 ноября 2015 07:16

Урывак з казкі У.Караткевіча «Чортаў скарб» (Анатоль Голуб)

Урывак з аповесці У.Караткевіча «Сівая легенда» (А. Душачкін)
24 ноября 2015 07:30

Урывак з аповесці У.Караткевіча «Сівая легенда» (А. Душачкін)

Отчетный концерт к 20-летию спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел 23 ноября в Минске
23 ноября 2015 16:41

Отчетный концерт к 20-летию спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел 23 ноября в Минске