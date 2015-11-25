«Песняры» подали заявку на «Евровидение»: У нас есть шанс показать Европе свою национальность, свое лицо!

Почему «Песняры» решили принять участие в конкурсе «Евровидение»?

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

В первую очередь, я думаю, у большинства наших граждан «Песняры» ассоциируются с белорусским языком. «Песняры» всегда поют на белорусском языке и это уже 40 лет является таким «коньком» ансамбля. И у нас есть шанс, чтобы Европа послушала хотя бы три минуты наш язык в красивом вокальном исполнении!

Я так полагаю, в этом году будет много заявок песен, которые будут исполняться на белорусском языке. В чем «фишка» ансамбля мы тоже все знаем. Тем не менее, вы оцениваете свои шансы каким образом?

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Я думаю, наши шансы высоки, потому что у нас молодой коллектив. Нам есть куда идти, есть, куда стремиться. И это шанс для нас, для молодого поколения «Песняров» доказать, что мы имеем право на жизнь.

«Песняров» во все времена любили и уважали, ценили и боготворили. Поймут ли в Европе белорусский язык и то, о чем вы хотели сказать? Воспримут ли с такой любовью, кк у нас? Не будет ли обидно? Только что прошло «Детское Евровидение», 4-ое место. Некоторых наших граждан и участников несколько смутил этот результат.

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Я думаю, что, если говорить о «Детском Евровидении», 4-ое место - это достойно. У нас есть победы. И не одна! Поэтому, это - в любом случае, достойное место! В первую очередь, я считаю, что мы должны выступить достойно. Это - самое главное для коллектива. И для страны также. Одно дело пытаться делать что-то в формате Европы. Сделать похожее что-то на шоу. Мы как раз хотим сделать что-то наше национальное. Что-то то, что имеет свое лицо.