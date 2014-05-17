Владимир Галак о II Минском форуме уличных театров: география, программа, особенности

Новости Беларуси. Извечный вопрос городского жителя: чем заняться в выходные, чтобы эти два долгожданных дня прошли весело, полезно и, конечно же, оставили след ярких эмоций. Сегодня в программе «Большой город» на СТВ о том, почему именно этот уикенд стоит провести в Минске!

Во-первых, в столице проходит событие мирового масштаба - чемпионат мира по хоккею. В городе полно болельщиков из разных стран. Новые люди - новые знакомства. Во-вторых, в эти дни в Минске можно посетить интересные выставки, первофрмансы, музыкальные вечера. А в минувшие выходные в самом центре города развернулись театральные постановки - в столице прошел уже II Минский форум уличных театров.

В гостях «Большого города» на СТВ люди, от которых буквально зависит судьба наших эмоций и впечатлений - Владимир Галак, сотрудник Центра современных искусств, координатор программы II Минского форума уличных театров и Захар Дудинский, директор одного из концертных агентств Минска.