Самый большой в мире гобелен, который сравнивают с 6-этажным домом, представлен 16 мая в Минске

Новости Беларуси. В Минске выставили «Гобелен века». Произведение уникальное. Из-за своих размеров, которые сравнивают с шестиэтажным домом, полотно попало в Книгу рекордов Гиннеса. Творение народного художника Беларуси Александр Кищенко показали столичной публике.

Самый большой гобелен в мире был выткан в ручную на комбинате декоративно-прикладного искусства в Борисове. Около трех лет над ним работали 14 опытных гобеленщиц.

Наталья Лютаревич вспоминает: когда ткали полотно, металлические конструкции станка гнулись от непомерной тежести.

Наталья Лютаревич, ткач комбината декоративно-прикладного искусства им. Кищенко (Борисов):

Это был спецзаказ. Соответственно, и станок готовился к этому гобелену. У нас до того таких работ не было. Это первая такая работа и последняя.

Александр Михайлович на тот момент был знаменит на весь мир. И до того за границей ткались у него гобелены. И для нас это был, конечно, почет – работать на этом гобелене.

Общая площадь полотна составляет почти 300 квадратных метров. В виду внушительного размера «Гобелен века» занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Такие масштабы принесли в свое время и немало хлопот, сообщили в программе . Жена художника Нина Владимировна вспоминает: долгое время гобелен негде было хранить.

Нина Кухаренко, вдова художника Александра Кищенко:

Гобелен должен висеть постоянно. Он должен дышать. Сейчас мы по договору с борисовским комбинатом вместе храним, охраняем. А там есть возможность его развернуть.

Высотой в шестиэтажное здание. Знаменитый гобелеен едва ли можно окинуть взглядом. К слову, ранее рассмотреть сюжет можно было лишь с бинокля. Сегодня, благодаря нескольким уровням экспозиционного зала, посетители смогут более детально ознакомиться с уникальным гобеленом.

На полотне весом в 300 килограммов изображены ключевые для человечества события, а также 80 видных деятелей современности и прошлого.

Основным для Александар Кищенко стал библейский мотив. Сюжет Христа и Антихриста занимает значительную часть гобелена.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития:

На глаза попалась заметка в Интернете, что существует проблема с помещением для выставления этого гобелена. Зная, как выстроено здание, подумал, почему бы не попробовать воплотить эту идею в жизнь.

Возможно, в ближайшем будущем «Гобелен века» будет выставлен на постоянной экспозиции. Над этим вопросос уже работают в Министерстве культуры.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Сейчас, когда мы работаем над созданием музейного квартала, мы обязательно там найдем помещение, чтобы постоянно находился в экспозиции наш замечательный гобелен работы Кищенко.

К слову, взглянуть на «Гобелен века» могут не только минчане, но и иностранные гости столицы. Эскурсии организованы на нескольких языках и совершенно бесплатны.