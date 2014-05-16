Международное соревнование среди профессиональных флористов 16 мая прошло в ботаническом саду Минска

Новости Беларуси. Очумелые ручки или как из обычной скамейки сделать шедевр искусства. Соревнование среди профессиональных флористов прошло в Ботаническом саду.

Вторая жизнь уличной мебели обещает быть красочной и запоминающейся.

16 мая стартовал открытый чемпионат Беларуси по профессиональной флористике «Васильковая корона».

И первое художественное задание – в угоду самой смелой фантазии украсить старые скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Карпунин, организатор чемпионата:

Задание сегодня выполняется целый день. И это садовая скамейка как флористический арт-объект. То есть у нас территории ботанического сада есть большое количество замечательных скамеек, которые уже тронуты временем. И флористы как-то пытаются их оформить.

В чемпионате приняли участие флористы из Беларуси, России и Эстонии.

Цветочное первенство проходит уже второй год. Тема баталий – «Образы. Эмоции. Ассоциации».

Александр Картозия, участник (Эстония):

Конкурс очень интересный. Среди таких лиан из бамбука будет у нас такой красивый дракон. И он будет уходить в землю.