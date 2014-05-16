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Международное соревнование среди профессиональных флористов 16 мая прошло в ботаническом саду Минска

16 мая 2014 17:32
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Новости Беларуси. Очумелые ручки или как из обычной скамейки сделать шедевр искусства. Соревнование среди профессиональных флористов прошло в Ботаническом саду.

Вторая жизнь уличной мебели обещает быть красочной и запоминающейся.

16 мая стартовал открытый чемпионат Беларуси по профессиональной флористике «Васильковая корона».

И первое художественное задание – в угоду самой смелой фантазии украсить старые скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Карпунин, организатор чемпионата:
Задание сегодня выполняется целый день. И это садовая скамейка как флористический арт-объект. То есть у нас территории ботанического сада есть большое количество замечательных скамеек, которые уже тронуты временем. И флористы как-то пытаются их оформить.

В чемпионате приняли участие флористы из Беларуси, России и Эстонии.

Цветочное первенство проходит уже второй год. Тема баталий – «Образы. Эмоции. Ассоциации».

Александр Картозия, участник (Эстония):
Конкурс очень интересный. Среди таких лиан из бамбука будет у нас такой красивый дракон. И он будет уходить в землю.

# Культура # Растения и цветы # Фотофакт

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