Белорусский международный фестиваль театров кукол стартует в Минске 15 мая

Новости Беларуси. Минск фестивальный. Гости чемпионата мира по хоккею смогут увидеть в белорусской столице постановки ведущих кукольных театров Европы.

15 мая стартует Белорусский международный фестиваль театров кукол. В нем примут участие коллективы из Италии, Израиля, Польши, Украины, России.

Свои лучшие спектакли покажут и белорусские театры. Это будут произведения, которые по праву считаются классикой мировой литературы. Например, откроется форум «Гамлетом» в исполнении Могилевского областного театра кукол. Организаторы обещают, что это будет очень неординарная версия классического произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.