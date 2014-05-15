Прямой эфир

Белорусский международный фестиваль театров кукол стартует в Минске 15 мая

15 мая 2014 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск фестивальный. Гости чемпионата мира по хоккею смогут увидеть в белорусской столице постановки ведущих кукольных театров Европы.

15 мая стартует Белорусский международный фестиваль театров кукол. В нем примут участие коллективы из Италии, Израиля, Польши, Украины, России.

Свои лучшие спектакли покажут и белорусские театры. Это будут произведения, которые по праву считаются классикой мировой литературы. Например, откроется форум «Гамлетом» в исполнении Могилевского областного театра кукол. Организаторы обещают, что это будет очень неординарная версия классического произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

Другие новости рубрики

Все новости
Создатели проекта «Спадчына Беларуci» Олег Лукашевич и Александр Алексеев в гостях программы «Утро»!
14 мая 2014 16:35

Создатели проекта «Спадчына Беларуci» Олег Лукашевич и Александр Алексеев в гостях программы «Утро»!

Искусство - в массы! Действующие выставки под открытым небом в Минске
14 мая 2014 10:58

Искусство - в массы! Действующие выставки под открытым небом в Минске

Александр Герасимович, генеральный директор ГП «Аква-Минск», в гостях программы «Утро»
12 мая 2014 17:00

Александр Герасимович, генеральный директор ГП «Аква-Минск», в гостях программы «Утро»