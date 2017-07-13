Витебск мои ожидания даже превзошел: впечатления гостей «Славянского базара»

Новости Беларуси. Одно из самых ярких и зрелищных событий этого лета – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До его официального открытия остается около часа. Торжественная церемония состоится на сцене Летнего амфитеатра, на которую в этот вечер выйдут самые яркие звезды белорусской и зарубежной эстрады.

Участие в церемонии примет Президент Беларуси.

По традиции Александр Лукашенко вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В 2017 году ее обладателем станет Тамара Гвердцители (подробнее здесь).

Также впервые в истории «Славянского базара» из рук главы государства заслуженную награду получит победитель детского песенного конкурса. Интрига разрешилась 13 июля и гран-при нынешнего состязания у белоруски Марии Магильной (подробнее здесь).

На прямую связь со студией из праздничного Витебска выходит моя коллега.

Юлия Бешанова, СТВ:

Мы находимся в эпицентре фестиваля и сегодня, пожалуй, самый насыщенный на события день. Витебск в предвкушении официального открытия XVI Международного фестиваля искусств. Позывные «Славянского базара» со сцены Летнего амфитеатра прозвучат буквально через 1,5 часа. Вы можете видеть, как прибывают многочисленные гости. Ну а в городе чувствуется атмосфера самого настоящего праздника.