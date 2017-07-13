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О мыслях и чувствах мужа и отца: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович дали откровенное интервью программе «Простые вопросы»

13 июля 2017 12:42
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Новости Беларуси. В жизни и творчестве рядом с Александром Тихановичем всегда была его супруга. Пара не только пела, но и жила в унисон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О мыслях и чувствах мужа и отца откровенное интервью Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович дали Егору Хрусталеву в программе «Простые вопросы».

О мыслях и чувствах мужа и отца: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович дали откровенное интервью программе «Простые вопросы»-1

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Мы с ним вдвоем даже не ожидали, что к нам придет так много народу, с ним – чтобы попрощаться, а меня – чтобы поддержать. В будущем – я знаю одно, что люди просто требует от меня продолжения. И я не могу подвести этих людей, которые ждут.

О мыслях и чувствах мужа и отца: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович дали откровенное интервью программе «Простые вопросы»-4

Полную версию программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым смотрите 13 июля в 21.40 на телеканале «РТР-Беларусь».

# Культура # Фотофакт # Ядвига Поплавская # Ушел из жизни Александр Тиханович

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