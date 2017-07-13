Прямой эфир

«Большое спасибо всей Беларуси»: белоруска Мария Магильная победила в детском конкурсе на «Славянском базаре»

13 июля 2017 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гран-при XV международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» у Беларуси! Представительница нашей страны – 12-летняя Мария Магильная – опередила соперников из 20 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маша родом из Могилева из многодетной семьи. Многократный победитель музыкальных конкурсов, привыкла сражаться за победу. И уже сегодня, 13 июля, впервые в истории «Славянского базара» на церемонии открытия фестиваля Президент Беларуси вручит Марии Магильной лиру.

«Большое спасибо всей Беларуси»: белоруска Мария Магильная победила в детском конкурсе на «Славянском базаре»-1

Мария Магильная, обладатель гран-при XV международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»:
Я к этому стремилась все свои годы. И я хочу сказать большое спасибо всей Беларуси, что болели за меня, что дали возможность мне выступить на «Славянском базаре». И вот я дала ответ Беларуси – гран-при. Сейчас у меня радость и гордость за нашу Беларусь.

И если у юных вокалистов испытания уже позади, то взрослых конкурсантов ожидает немало волнительных часов. Кстати, на Площади звезд 13 июля состоялась жеребьевка. Белорус Егор Шаранков завтра выступит под 14-м номером.

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2017 # Мария Магильная

Другие новости рубрики

Все новости
О мыслях и чувствах мужа и отца: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович дали откровенное интервью программе «Простые вопросы»
13 июля 2017 12:42

О мыслях и чувствах мужа и отца: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович дали откровенное интервью программе «Простые вопросы»

Концерт-посвящение Александру Тихановичу пройдет 13 июля на музыкальном форуме в Витебске
13 июля 2017 12:14

Концерт-посвящение Александру Тихановичу пройдет 13 июля на музыкальном форуме в Витебске

Именную звезду Тамары Гвердцители открыли на Площади возле амфитеатра в Витебске
13 июля 2017 11:58

Именную звезду Тамары Гвердцители открыли на Площади возле амфитеатра в Витебске