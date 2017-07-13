«Большое спасибо всей Беларуси»: белоруска Мария Магильная победила в детском конкурсе на «Славянском базаре»

Маша родом из Могилева из многодетной семьи. Многократный победитель музыкальных конкурсов, привыкла сражаться за победу. И уже сегодня, 13 июля, впервые в истории «Славянского базара» на церемонии открытия фестиваля Президент Беларуси вручит Марии Магильной лиру.

Мария Магильная, обладатель гран-при XV международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»:

Я к этому стремилась все свои годы. И я хочу сказать большое спасибо всей Беларуси, что болели за меня, что дали возможность мне выступить на «Славянском базаре». И вот я дала ответ Беларуси – гран-при. Сейчас у меня радость и гордость за нашу Беларусь.

И если у юных вокалистов испытания уже позади, то взрослых конкурсантов ожидает немало волнительных часов. Кстати, на Площади звезд 13 июля состоялась жеребьевка. Белорус Егор Шаранков завтра выступит под 14-м номером.