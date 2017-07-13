Для меня сегодня особенный день: Тамара Гвердцители на открытии именной звезды в Витебске

Впервые обладатель Гран-при выступит и на открытии – там же получит свою награду из рук главы государства.

Новости Беларуси. Вот она – первая зажженная звездочка 26 фестиваля! Представитель Беларуси – Мария Магильная – обладатель Гран-при 20 конкурсантов детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Магильная, обладатель гран-при XV международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»: Я к этому стремилась все эти годы. И я хочу сказать большое спасибо всей Беларуси, что болели за меня, что дали возможность мне выступить на Славянском базаре.

И вот я дала ответ Беларуси – гран-при.

Сейчас у меня радость и гордость за нашу Беларусь.

Если дети уже прошли свои испытания, то у взрослых конкурсантов еще все впереди.

На площади звезд сегодня состоялась жеребьевка. Беларусь представит Егор Шаранков.

Уже завтра он выступит под 14-м номером.

Егор Шаранков, участник конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:

Очень круто, что такая атмосфера, радость и такой уют витает в Витебске вообще. Это заряжает на позитивные эмоции, поэтому я думаю от этого, это только настроит на успешное, хорошее выступление.