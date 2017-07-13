Для меня сегодня особенный день: Тамара Гвердцители на открытии именной звезды в Витебске
Новости Беларуси. Вот она – первая зажженная звездочка 26 фестиваля! Представитель Беларуси – Мария Магильная – обладатель Гран-при 20 конкурсантов детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые обладатель Гран-при выступит и на открытии – там же получит свою награду из рук главы государства.
Мария Магильная, обладатель гран-при XV международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»:
Я к этому стремилась все эти годы. И я хочу сказать большое спасибо всей Беларуси, что болели за меня, что дали возможность мне выступить на Славянском базаре.
И вот я дала ответ Беларуси – гран-при.
Сейчас у меня радость и гордость за нашу Беларусь.
Если дети уже прошли свои испытания, то у взрослых конкурсантов еще все впереди.
На площади звезд сегодня состоялась жеребьевка. Беларусь представит Егор Шаранков.
Уже завтра он выступит под 14-м номером.
Егор Шаранков, участник конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:
Очень круто, что такая атмосфера, радость и такой уют витает в Витебске вообще. Это заряжает на позитивные эмоции, поэтому я думаю от этого, это только настроит на успешное, хорошее выступление.
Если Егор 14, то народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители –13-я.
На площади звезд открыли ее именную васильковую плиту –13-ю и 13 июля.
Тамара Гвердцители, обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство -- к миру и взаимопониманию»:
Сегодня, конечно, для меня особенный день. И для всех людей, которые приезжают в Витебск. И с которыми мы дружим. С которыми мы всегда рады встрече. Спасибо большое, конечно, и Президенту Александру Григорьевичу. Для меня это волнительно.
И я думаю, что еще плотнее мы как-то связали свою жизнь через музыку, самые мирные чувства, которыми наделен человек.
Жизнь в Витебске не останавливается ни на минуту. В режиме нон-стоп работают концертные площадки по всему городу.
За неделю здесь пройдет более 130 мероприятий.
Одно из самых ярких – поднятие флагов 37 стран-участниц фестиваля.
Начал работу Город мастеров. Продолжают встречать гостей кафе, занимающие в общей сложности 10 километров центральных улиц города.
Анастасия БУТ, СТВ:
Впервые в Витебске проходит фест-пикник. Почувствовать себя в лесу, на озере можно прямо в центре Витебска. Пожарить на своеобразном мангале мясо. И, конечно, послушать живую музыку.
И, конечно, спать этой ночью Витебск не собирается. По крайне мере до полуночи. Примерно в это время завершится праздничный концерт, а небо над летнфим амфитеатром раскрасит праздничный салют.