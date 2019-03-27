Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Новости Беларуси. Культовая программа Президентского оркестра возвращается! В эти минуты во Дворце Республики зрители наслаждаются классикой рока в симфонической обработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, телевизионную картинку обеспечивает телеканал СТВ. С программой «Дым над водой» оркестр объездил всю Беларусь и неоднократно выступал в России. Что же в обновленной версии? За несколько минут до концерта мы пообщались с главным дирижером Президентского оркестра Виктором Бабарикиным. И вот фрагмент этого интервью. Илона Волынец, СТВ:

Виктор Владимирович, здравствуйте.

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:

Здравствуйте. Илона Волынец:

Сегодня – очередная программа «Дым над водой». Какие сюрпризы ждать зрителям? Виктор Бабарикин:

Сегодня будет премьера. Помимо хитов, которые мы играли ранее, сегодня мы представим фантазию на темы групп Pink Floyd, Rainbow и Deep Purple. Так же будет специальный гость Джо Линн Тернер, который сегодня исполнит несколько произведений. В финале он выступит со всеми нашими белорусскими солистами.

Илона Волынец:

Оркестр и рок, классика и хеви-метал. Виктор Бабарикин:

Прекрасное сочетание двух жанров, потому что симфонический оркестр очень хорошо сочетается с рок-бэндом, с электрогитарами. Это всегда интересно, это шоу, это захватывающе. Илона Волынец:

И сегодня это модно.

Виктор Бабарикин:

Сегодня это модно. Вы видите, сегодня будет полный зал. Эту программу очень любят наши слушатели и зрители. Поэтому, я думаю, всем очень понравится. Илона Волынец:

Беларусь готовится к юбилейной дате – к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Военная тематика как представлена в вашем творчестве?

Виктор Бабарикин:

Мы готовимся. 9 мая будет большой концерт. Сейчас мы разрабатываем специальную программу с Евгением Чалышем (это наш композитор белорусский), а так же поэтом Олегом Жуковым. Я думаю, это будет все представлено на суд зрителя в мае. Илона Волынец:

Скажите, как попасть на одно из этих мест? Виктор Бабарикин:

В Президентский оркестр чтобы попасть, нужно выиграть конкурс. Не так давно проводился, через пару недель он будет опять. Поэтому милости просим – мы выбираем лучших музыкантов.

Илона Волынец:

А скажите, в нашей стране много талантливых музыкантов? Виктор Бабарикин:

Много. Илона Волынец:

Почему тогда так сложно пробиться на большую сцену – не говоря уже про мировую? Виктор Бабарикин:

Путь музыканта очень тернистый. Надо очень много работать, заниматься и иметь большую удачу. Вот я считаю, что у нас большая удача, потому что мы работаем в таком великолепном коллективе и у нас сегодня полный зал.