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Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «УТРО» на СТВ

27 марта 2015 08:25
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Ваш коллектив в этом году был представлен на звание заслуженного за высокие достижения в области музыкального искусства и значительный вклад в развитие национальной культуры страны. Какие эмоции? Творческий прилив?

Виктор Бабарыкин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Это, безусловно, очень приятно. Я почувствовал это на настроении коллектива, потому что музыканты очень воодушевились. Очень приятно, что это вовремя. Когда молодые музыканты получают признание, это важно для дальнейшего развития, движения. Поддержка со стороны государства - для нас очень большая честь. Мы не расслабились после этого. У нас очень много проектов, концертов.  Это приятное событие еще больше подтолкнуло нас к новым программам и новым интересным концертам. 

Дирижер - это как монолог артистов на сцене.

Виктор Бабарыкин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Дирижер должен чувствовать и паузы, и произведение, его строение. Дирижер может как развалить спектакль, так и, наоборот, удержать…  Профессия дирижера в театре - очень интересная. В последнее время я концертирую и работаю больше как дирижер на сцене вместе с артистами. Но от театра также не отказываюсь. 

 

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Виктор Бабарикин

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