Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «УТРО» на СТВ

Ваш коллектив в этом году был представлен на звание заслуженного за высокие достижения в области музыкального искусства и значительный вклад в развитие национальной культуры страны. Какие эмоции? Творческий прилив?

Виктор Бабарыкин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:

Это, безусловно, очень приятно. Я почувствовал это на настроении коллектива, потому что музыканты очень воодушевились. Очень приятно, что это вовремя. Когда молодые музыканты получают признание, это важно для дальнейшего развития, движения. Поддержка со стороны государства - для нас очень большая честь. Мы не расслабились после этого. У нас очень много проектов, концертов. Это приятное событие еще больше подтолкнуло нас к новым программам и новым интересным концертам.

Дирижер - это как монолог артистов на сцене.

Виктор Бабарыкин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:

Дирижер должен чувствовать и паузы, и произведение, его строение. Дирижер может как развалить спектакль, так и, наоборот, удержать… Профессия дирижера в театре - очень интересная. В последнее время я концертирую и работаю больше как дирижер на сцене вместе с артистами. Но от театра также не отказываюсь.