VIII международная межконфессиональная конференция «Христианская антропология перед вызовом современности» открылась в Минске

Новости Беларуси. Богословский диалог. В столице открылась VIII международная межконфессиональная конференция «Христианская антропология перед вызовом современности». Ее возглавил митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Высоким гостям и участникам предстоит обсудить вопросы по налаживанию и развитию связей и сотрудничества представителей различных религиозных кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и предыдущие встречи, этот ноябрьский форум вызвал большой интерес в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Современное общество все чаще отходит от традиционных концепций человеческого начала. В этом и содержится вызов библейской антропологии, в этом кроется возможность появления целого комплекса вопросов, связанных с однополыми браками, абортами, эвтаназией, суррогатным материнством.