Прямой эфир

VIII международная межконфессиональная конференция «Христианская антропология перед вызовом современности» открылась в Минске

18 ноября 2013 06:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Богословский диалог. В столице открылась VIII международная межконфессиональная конференция «Христианская антропология перед вызовом современности». Ее возглавил митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Высоким гостям и участникам предстоит обсудить вопросы по налаживанию и развитию связей и сотрудничества представителей различных религиозных кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и предыдущие встречи, этот ноябрьский форум вызвал большой интерес в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Современное общество все чаще отходит от традиционных концепций человеческого начала. В этом и содержится вызов библейской антропологии, в этом кроется возможность появления целого комплекса вопросов, связанных с однополыми браками, абортами, эвтаназией, суррогатным материнством.

# Культура # Религия # Церковь # Филарет # митрополит Минский и Слуцкий # Патриарший экзарх всея Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Трофимова представит Беларусь на конкурсе «Миссис Европа» в Одессе
17 ноября 2013 14:58

Наталья Трофимова представит Беларусь на конкурсе «Миссис Европа» в Одессе

Теперь и в Беларуси ученые делают генные картины
16 ноября 2013 17:47

Теперь и в Беларуси ученые делают генные картины

Гости из Венесуэлы посетили минскую школу №139
15 ноября 2013 10:48

Гости из Венесуэлы посетили минскую школу №139