Видеофакт: выступление квартета Франка Весте в Минске

Новости Беларуси. Блестящая импровизация, неутомимая энергия и безудержное вдохновение. Квартет одного из лучших европейских джазовых пианистов – Франка Весте впервые на минской сцене – в Национальном академическом театре имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке именитого музыканта уже 5 сольных альбомов. Также он обладатель нескольких премий международных джазовых конкурсов. Вместе с известным артистом выступили гитарист, клавишник и ударник. Послушать музыку знаменитого квартета пришло много белорусов. Свободных мест в театральном зале практически не осталось.

Прошел концерт в рамках проекта «Джазовый мост». При поддержке посольства Франции в Беларуси и Института имени Гете в Минске. А буквально неделю назад на горьковскую сцену выходила джазовая вокалистка мирового класса, певица и композитор Дебора Картер.