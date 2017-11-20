Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться

Новости Беларуси. Подошел к концу один из самых масштабных музыкально-образовательных проектов последних лет – «Беларусь-тур», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый аккордеонист Игорь Квашевич взял в дорогу свой музыкальный инструмент и посетил свыше 100 населенных пунктов. И в каждом из них композитор не только дарил свое творчество зрителям, но и отобрал 30 талантливых ребят, полюбивших аккордеон.