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Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться

20 ноября 2017 06:55
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Новости Беларуси. Подошел к концу один из самых масштабных музыкально-образовательных проектов последних лет – «Беларусь-тур», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый аккордеонист Игорь Квашевич взял в дорогу свой музыкальный инструмент и посетил свыше 100 населенных пунктов. И в каждом из них композитор не только дарил свое творчество зрителям, но и отобрал 30 талантливых ребят, полюбивших аккордеон.

Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться-1

Игорь Квашевич, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, певец, композитор:
Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться, увидеть настоящее искусство. Мы не забыли и детские дома, где я проводил благотворительные мероприятия, тем самым делясь той радостью, которую нес в себе музыкально-образовательный проект «Беларусь-тур».

Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться-4

Евгения Крива, участник музыкально-образовательного проекта «Беларусь-тур»:
Услышала много других исполнителей. Было очень интересно. Можно увидеть много чего профессионального, что можно приметить в своей игре.

Отметим, что все победители «Беларусь-тура» выступили вместе с Игорем Квашевичем на одной сцене. А дальше – самостоятельная творческая дорога и музыкальные конкурсы.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Игорь Квашевич # Евгения Крива

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