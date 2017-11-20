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Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие

20 ноября 2017 20:04
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Новости Беларуси. Николай Скориков празднует шестидесятилетие. За бархатный тембр и особый артистизм его называют белорусским Иосифом Кобзоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-1

Обладатель прекрасного бас-баритона принимал поздравления в Институте современных знаний имени Широкова.

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-3

Народный артист успешно совмещает эстраду, телевидение и преподавание в ВУЗе. В этом году дипломы защитят его первые выпускники.

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-5

Николай Скориков, народный артист Беларуси:
Детям своим говорю, что я поющий тренер. Они к этому привыкшие. Весь свой богатейший опыт сейчас передаю молодёжи. У меня это получается. Я доволен своей творческой судьбой.

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-7

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:
Это человек, который посвятил все свою жизнь служению белорусской эстраде. Он очень яркий, он непосредственный. Это человек, которого любят люди, любят его незабываемый бархатный голос, репертуар.

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-9


Николай Скориков на достигнутом не останавливается. В настоящий момент он активно работает над белорусско-итальянским проектом. Всех деталей народный артист не раскрывает, однако поделился, что в нём будут задействованы люди искусства, художники, стилисты, и даже кулинары.

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-11

Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие-13

# Культура # Юбилеи # Фотофакт # Николай Скориков # Юрий Бондарь

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