Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие

Новости Беларуси. Николай Скориков празднует шестидесятилетие. За бархатный тембр и особый артистизм его называют белорусским Иосифом Кобзоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладатель прекрасного бас-баритона принимал поздравления в Институте современных знаний имени Широкова.

Народный артист успешно совмещает эстраду, телевидение и преподавание в ВУЗе. В этом году дипломы защитят его первые выпускники.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Детям своим говорю, что я поющий тренер. Они к этому привыкшие. Весь свой богатейший опыт сейчас передаю молодёжи. У меня это получается. Я доволен своей творческой судьбой.

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:

Это человек, который посвятил все свою жизнь служению белорусской эстраде. Он очень яркий, он непосредственный. Это человек, которого любят люди, любят его незабываемый бархатный голос, репертуар.