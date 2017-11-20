Народный артист Беларуси Николай Скориков отмечает 60-летие

Новости Беларуси. Николай Скориков празднует шестидесятилетие. За бархатный тембр и особый артистизм его называют белорусским Иосифом Кобзоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Николай Скориков празднует шестидесятилетие. За бархатный тембр и особый артистизм его называют белорусским Иосифом Кобзоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладатель прекрасного бас-баритона принимал поздравления в Институте современных знаний имени Широкова.
Народный артист успешно совмещает эстраду, телевидение и преподавание в ВУЗе. В этом году дипломы защитят его первые выпускники.
Николай Скориков, народный артист Беларуси:
Детям своим говорю, что я поющий тренер. Они к этому привыкшие. Весь свой богатейший опыт сейчас передаю молодёжи. У меня это получается. Я доволен своей творческой судьбой.
Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:
Это человек, который посвятил все свою жизнь служению белорусской эстраде. Он очень яркий, он непосредственный. Это человек, которого любят люди, любят его незабываемый бархатный голос, репертуар.
Николай Скориков на достигнутом не останавливается. В настоящий момент он активно работает над белорусско-итальянским проектом. Всех деталей народный артист не раскрывает, однако поделился, что в нём будут задействованы люди искусства, художники, стилисты, и даже кулинары.