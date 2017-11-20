В преддверии Нового года телеканал СТВ готовит новый музыкальный проект «Звезда эпохи»

Новости Беларуси. Артисты с помощью известных композиций разных лет попробуют воссоздать атмосферу прошлого века, а жюри оценит, кому лучше удастся передать эпоху. В эфире нашего телеканала шоу появиться уже в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год 1943. Премьера. Одесская блатная, заводная и уж совсем несерьезная – песня из фильма «Два бойца».

Это в официальных концертах ее не приветствовали, а в народ с киноэкранов она не просто ушла, она разлетелась, да так, что и современная молодежь без труда подпевает.

Саша Немо, певец:

Песня «Шаланды полные кефали». Собственно, и песня сама за себя говорит. Да и образ полностью соответствует.

Саша Немо, само собой, ту эпоху видел разве что по телевизору. Передать через песню веяние времени белорусские артисты пробуют в новом проекте СТВ.

Егор Хрусталев, продюсер проекта, автор идеи:

Любой из годов XX века – от 1905 до 2000. Получилось так, что артисты выбрали более подходящие песни и пытаются создать эпоху, ощущение того времени.

Дядя Ваня примеряет новый образ из давно забытого прошлого.

Дядя Ваня, певец:

Такая приятная история, в которой можно повспоминать старые добрые песни. Это очень такое новогоднее ощущение, настроение, потому что обычно под Новый год, помнится ещё в моем детстве, показывали всякие песни из разных эпох, но их все знали. Здесь, наверное, тот случай, когда эти песни все знают.

Всеми любимые и хорошо известные песни. Как с их помощью удалось передать эпоху артисту – оценит жюри.

Это был 1947. По крайней мере, так его видит Анна Шаркунова. А песня, кстати, впервые прозвучала в фильме «Весна».

Вот такие сказочные перевоплощения – уже сегодня на репетиции создают особое новогоднее настроение.

Искуи Абалян, певица:

Новый год для меня начинается достаточно рано, и елку я ставлю рано. Каждый раз я покупаю игрушки, каждый раз выдумываю какую-то концепцию для ёлки. Это целая история. Для меня этот праздник, наверное, как день рождения.

В эфир шоу «Звезда эпохи» выйдет в декабре. Следить за музыкальным состязанием и вспомнить лучшие песни минувшей эпохи можно будет по понедельникам.