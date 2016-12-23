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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске пройдет от площади Независимости до Свободы 24 декабря

23 декабря 2016 17:22
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А в Минске одно из самых ярких событий рождественских празднований – шествие Дедов Морозов и Снегурочек – состоится 24 декабря.

По улицам столицы, от площади Независимости до площади Свободы, пройдут сотни сказочных персонажей.

В конце пути гостей праздника ждет незабываемое световое пиротехническое шоу. Весь новогодний парад можно будет наблюдать на большом экране у Дворца спорта.

Картинка туда будет передаваться в режиме реального времени благодаря телеканалу СТВ.

12 камер, которые будут сопровождать сказочных персонажей на протяжении всего их пути, позволят рассмотреть это яркое действо со всех ракурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Новый год

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