Зажигательные танцы Саши Немо, народные песни в исполнении Тео - белорусы встретят праздники с «Золотой коллекцией белорусской народной песни»

Заполненный зал, знакомые всем песни, крики «Браво!». В Молодечно с большим успехом прошел концерт «Залатая калекцыя беларускай народнай песні».

Если нужно попасть в Дворец культуры Молодечно, любой прохожий подскажет: «Вниз по Бродвею». Главная улица города и правда навевает мысли о легендарном авеню Нью-Йорка: множество прохожих, огней, необычных архитектурных форм, а в самом конце гостей встречает здание Дворца культуры, к которому в это вечер стремятся сотни местных жителей.

В холле суета. Толпа, большую часть которой составляют люди среднего возраста, находится в приподнятом настроении. Кто-то радуется встрече со знакомыми, кто-то сидит в буфете, а кто-то с нетерпением ожидает начала концерта. Среди зрителей начинается возбужденный шепот: «Ярмоленко! Смотрите! Анатолий Ярмоленко!» Народный артист улыбается поклонникам и спешит за кулисы – ему предстоит открывать концерт.

Все места в зале заполнены – организаторы говорят, что билеты раскупили еще за неделю до концерта. Это неудивительно, ведь проверенная временем народная музыка всегда объединяла людей, а сегодняшний концерт, к тому же, посвящен Новому году и Рождеству.

Наконец, свет в зале становится приглушенным, на сцене появляется инструментальный ансамбль, а вслед за ним выходят все участники концерта. Солируют Анатолий Ярмоленко вместе с внуком, зал наполняют звуки песни «Я люблю Беларусь». Концерт открыт. Выходят ведущие, от которых в этот вечер зрители получили изрядную порцию юмора. Ольга Бурлакова, Сергей Жбанков и народные артисты Татьяна Мархель и Виктор Манаев в отличной форме и весьма необычных нарядах. Ведущие читают стихи, дружески спорят между собой и оригинально представляют каждый выходящий на сцену коллектив. Анатолий Ярмоленко тем временем за кулисами, где его окружили ребятишки из ансамбля «Заранак». Все хотят сфотографироваться с народным артистом, а он никому в этом не отказывает.

На сцене друг друга сменяют ансамбли и народные исполнители. «Харошкі», «Палац», «Гамонка», «Лялькі-карпарэшн», «Неруш», «Гудскі гармонік», «Церніца», «Спадчына», «Чараўніцы», «Хвілінка» дарят залу любимые народные песни и энергичные танцевальные номера. Среди артистов множество и тех, кто обычно выступает совсем в других жанрах, но для этого вечера они сменили свое амплуа и запели на белорусском языке.

ТЭО, которого мы привыкли воспринимать как модного исполнителя европейского масштаба, зажег зал залихватской «Ехалі казакі». «Народная песня это то, что сплочает людей, - говорит артист. – Особенно это важно во время новогодних праздников». Артист так же поделился с корреспондентами СТВ тем, что очень не любит выбирать подарки на Новый год, но зато просто обожает их дарить.

Самых громких оваций в этот вечер заслужили «Песняры». Обновленный состав легендарного ансамбля не посрамил имя Владимира Мулявина и великолепно исполнил «Ой, рана на Iвана» и знаменитую «Касіў Ясь канюшыну».

За кулисами суматоха. Именитые артисты быстро сменяют друг друга. Некоторые все же успевают между выступлением и интервью, сделать селфи с коллегами.

2 часа пролетели незаметно. В гардеробе зрители еще долго обсуждали нестареющего Анатолия Ермоленко, умилялись парой Тиханович и Поплавская, восхищались красотой белорусских артисток.

Запись концерта выйдет в эфир телеканала "СТВ" 25 декабря и 7 января.