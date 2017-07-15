Видеофакт: для акции «Свободный рояль» впервые привезли два инструмента

Новости Беларуси. У Ратуши 15 июля прошла очередная акция «Свободный рояль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые организаторы предоставили публике сразу два инструмента вместо одного.

За рояль мог сесть любой желающий. Публика услышала произведения Бетховена, Брамса, Чайковского. Самые смелые представили на суд слушателей композиции собственного сочинения. Акция «Свободный рояль» прошла в Минске уже в третий раз. С каждым годом интерес к ней все выше, а очереди к инструментам – все длиннее.