Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» уже давно объединяет талантливых и творческих людей со всего мира. А сегодня еще и сердца тех, кто решил в эти праздничные дни связать свою жизнь друг с другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Ли Мин и Гао Ли Бин из Китая специально приехали в фестивальный Витебск, чтобы отметить свадьбу в белорусских традициях.

В Витебске только 14 июля свой брак зарегистрировали несколько десятков пар. Чувствам не мешал ни дождь, ни холодная погода.