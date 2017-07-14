Прямой эфир

Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства

14 июля 2017 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Славянский базар» объединяет и сердца жителей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два славянских народа – с общей историей, общим прошлым и перспективным будущим.

У нас общие ценности, похожая культура и любимые песни.

Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства-1

Об этом красноречиво расскажет ансамбль «Сябры» во время юбилейного концерта.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Репертуар наш – он понятен и близок и россиянам, и белорусам. Мы поем об одном и том же, потому что мы родственные души. И мы росли в одной среде, мое поколение.

Поэтому многие наши песни очень популярны в России.

# Культура # Фотофакт # Анатолий Ярмоленко # Славянский базар в Витебске-2017

Другие новости рубрики

Все новости
Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар
14 июля 2017 18:06

Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар

Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»
14 июля 2017 17:50

Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»

«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства
14 июля 2017 13:42

«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства