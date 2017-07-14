Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства

У нас общие ценности, похожая культура и любимые песни.

Два славянских народа – с общей историей, общим прошлым и перспективным будущим.

Новости Беларуси. «Славянский базар» объединяет и сердца жителей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом красноречиво расскажет ансамбль «Сябры» во время юбилейного концерта.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Репертуар наш – он понятен и близок и россиянам, и белорусам. Мы поем об одном и том же, потому что мы родственные души. И мы росли в одной среде, мое поколение.