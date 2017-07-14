День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты

Новости Беларуси. Дружбе народов Беларуси и России посвящается: весь день 14 июля на Славянском базаре в Витебске проходит под знаком Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты здесь завершается полуфинал международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Ребята из разных стран выступают с песнями на своем родном языке. Это главная музыкальная интрига фестиваля. А поздно вечером финальным аккордом дня станет праздничный концерт в Летнем амфитеатре.