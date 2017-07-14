День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
Новости Беларуси. Дружбе народов Беларуси и России посвящается: весь день 14 июля на Славянском базаре в Витебске проходит под знаком Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти минуты здесь завершается полуфинал международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Ребята из разных стран выступают с песнями на своем родном языке. Это главная музыкальная интрига фестиваля. А поздно вечером финальным аккордом дня станет праздничный концерт в Летнем амфитеатре.
В 2017 году он посвящен юбилею известного и любимого как в Беларуси, так и в России, ансамбля «Сябры».
Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар
Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства
Объединяет два народа не только музыкальное, но и художественное искусство. Потому центром притяжения ценителей каждый год становится музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево». Здесь представители Постоянного комитета Союзного государства поговорили с молодыми филологами о художественном и литературном наследии. А еще ознакомились с выставкой фотографий лауреатов специальной премии и биографией общественного деятеля конца XIX – начала XX века Александра Жиркевича.
Копию его портрета, который писал сам Репин, передали в дар музею-усадьбе.
Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:
Эта площадка уже стала местом притяжения людей, которые интересуются живописью, которые интересуются культурой. Сегодня мы филологов собираем. Я думаю, эта часть, она уже устоялась, как центр притяжения во время «Славянского базара» и вне «Славянского базара». Поэтому продолжать будем.
В какой форме продолжать – будем с вами советоваться и смотреть.
Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»
Продолжают работу интерактивные площадки по всему городу. Открылся фэст уличного искусства.
Анастасия БУТ, СТВ:
Несмотря на дождь, интернациональная команда мастеров продолжает трудиться над
созданием гигантской ложки из цельного куска древесины длиной 6 метров, диаметром 75 сантиметров и весом около 300 килограммов.
И если василек считается неизменным символом «Славянского базара», то эта ложка вполне может претендовать на звание символа гостеприимства Витебска.