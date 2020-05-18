«Гусь, Алькерк или Тру-мадам?» Мирский замок проведёт виртуальные экскурсии и необычные викторины

Новости Беларуси. Замковый комплекс «Мир» 18 мая решил отметить не только День музеев, но и 20-летие включения объекта в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в 20 часов и 20 минут в сети появится тест на проверку знания дат и фактов из новейшей истории Мирского замка. В течение всего дня ее можно изучить вне древних стен. «Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох