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«Гусь, Алькерк или Тру-мадам?» Мирский замок проведёт виртуальные экскурсии и необычные викторины

18 мая 2020 11:18
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Новости Беларуси. Замковый комплекс «Мир» 18 мая решил отметить не только День музеев, но и 20-летие включения объекта в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гусь, Алькерк или Тру-мадам?» Мирский замок проведёт виртуальные экскурсии и необычные викторины-1

Именно в 20 часов и 20 минут в сети появится тест на проверку знания дат и фактов из новейшей истории Мирского замка. В течение всего дня ее можно изучить вне древних стен.

«Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох

«Гусь, Алькерк или Тру-мадам?» Мирский замок проведёт виртуальные экскурсии и необычные викторины-4

Виртуальные экскурсии, викторины и ответ на вопрос родом из эпохи Возрождения: «Гусь, Алькерк или Тру-мадам?» Речь идет о популярных в средневековье играх.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Фотофакт

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