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«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»

10 июля 2019 16:56
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Новости Беларуси. Приятно, что по доброй традиции и звезды мирового уровня приезжают на «Славянский базар» отнюдь не для галочки напротив выступления, а действительно окунаются в 10-дневный музыкальный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»-1

Российский и азербайджанский певец Эмин на фестивале впервые. Как сам признался, к выбору репертуара подошел трепетно: привез лучшее из своего творчества.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»-4

Эмин Агаларов, певец и музыкант:
Будет всегда живой звук. Приехал полный мой коллектив, и я надеюсь, что мне удастся порадовать публику, которая сегодня придет на концерт.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»-7

Всех интриг Эмин не раскрыл, но пообещал, что после сегодняшнего концерта музыка уж точно отзовется в каждом зрительском сердце.

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# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Эмин Агаларов # Фотофакт

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