Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум

Новости Беларуси. Сохраняя историческую память. В Минске начал работу I Национальный краеведческий форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В исторический музей съехались учёные, писатели со всей страны. Всего порядка 230 человек. Этот съезд стал своего рода диалоговой площадкой, на которой эксперты cмогут обменяться мнением и обсудить проблемные вопросы в своей сфере.

Кроме того в рамках форума стал известен автор лучшего краеведческого издания. Гран-при – у историка Сергея Чигрина. Участие в конкурсе приняли более 200 книг. Наиболее отличающиеся работы жюри определяло в 7 номинациях.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:

Нам асабліва прыемна, што прынялі ўдзел як нашы беларускія краязнаўцы, так і прадстаўнікі нацыянальных культурных аўтаномій беларусаў замежжа іншых краін. Напрыклад, працавалі з выданнем, якое нам прыслалі з Томску нашы беларусы, якія пражываюць у Томскай вобласці. Працавалі над вельмі цікавым праектам, які называўся «Мае карані з Беларусі». Лепшыя краязнаўчыя выданні ў нас будуць узнагароджаны дыпломамі як аргкамітэта, так і міністэрстваў культуры і адукацыі, інфармацыі нашай краіны.