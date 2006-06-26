Венок из васильков будет символом <Славянского базара в Витебске>

На главной сценической площадке Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - в Летнем амфитеатре - начался монтаж декораций. Оформление сцены вновь доверено Зиновию Марголину - постоянному сценографу фестиваля, обладателю российской театральной премии "Золотая маска".На этот раз главным в оформлении будет венок из васильков - цветка-символа "Славянского базара в Витебске". Конструкции новой сцены уместились в трех фургонах и уже прибыли в Витебск из Москвы. В монтаже будут участвовать российские специалисты. К первым числам июля установка декораций завершится.