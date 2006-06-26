Памяти Владимира Мулявина посвящается...

"Молодость моя, Белоруссия" - так называется концерт в Москве, который будет посвящен памяти легендарного белорусского музыканта основателя ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина. Он пройдет 28 июня в московском Доме музыки. В вечере памяти примут участие артисты из разных республик бывшего СССР, которые когда-то выступали вместе с Владимиром Мулявиным на одних сценических площадках. В их числе Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Нани Брегвадзе, Надежда Бабкина, Валентина Толкунова, ансамбль "Орэра" и, конечно же, музыканты ансамбля "Песняры".