Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»

К 80-летию начала Великой Отечественной войны легендарная киностудия «Беларусьфильм» выпускает сразу несколько премьер. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на большие экраны выйдут фильмы «Перезвон» и «Свидетели».
К 80-летию начала Великой Отечественной войны легендарная киностудия «Беларусьфильм» выпускает сразу несколько премьер. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на большие экраны выйдут фильмы «Перезвон» и «Свидетели».
Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Фильм посвящен сожженным деревням, Беларуси во время войны и после войны. Это фильм-воспоминание, это фильм-память. Он тяжелый, страшный, потому что представлены реальные события, реальные воспоминания.
Фильм «Перезвон» затрагивает тему геноцида белорусского народа в годы войны. Режиссер Евгений Сетько собрал лучшие за 75 лет кадры из военной коллекции «Беларусьфильма». 52 минуты эмоций, монологов и настоящей хроники. С помощью перемонтажа автор создал новую документальную картину.
Владимир Карачевский:
Мы должны понимать, что за собой несет война, какие жертвы, как от этого страдает не только армия, но и мирное население. Этот фильм – это напоминание.
Военно-историческая драма «Свидетели» Константина Фама повествует о трагедии Холокоста, царившего в Восточной Европе в середине XX века. Невольными «свидетелями» ужасающих событий стали женские туфельки, щенок овчарки и скрипка. Они и расскажут свою ужасающую историю зрителю.
Владимир Карачевский:
Это не новый фильм, а целый альманах новелл. Там есть знаменитая новелла «Туфельки», которая принимала участие в ряде крупных мировых фестивалей. Это тема Холокоста, концлагерей, тема жертв войны.
В 2021 году киностудия «Беларусьфильм» активизировала свою жизнь в прокате. Отреставрированные киноленты, новая анимация и документальные фильмы – все для того, чтобы подарить зрителю правильные эмоции.
Владимир Карачевский:
Тема сохранения мира, тема борьбы с фашизмом, нацизмом, тема памяти для нас сейчас очень актуальна. Потому что в то время, когда мир сходит с ума, когда ломается, меняется сознание, когда уничтожается память. Мне кажется, мы сейчас должны быть на передовой и через кино напоминать о том, чего не должно повториться.
Премьерные фильмы «Перезвон» и «Свидетели» можно будет увидеть в кинотеатрах страны уже 22 июня.