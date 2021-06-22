Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»

К 80-летию начала Великой Отечественной войны легендарная киностудия «Беларусьфильм» выпускает сразу несколько премьер. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на большие экраны выйдут фильмы «Перезвон» и «Свидетели».

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Фильм посвящен сожженным деревням, Беларуси во время войны и после войны. Это фильм-воспоминание, это фильм-память. Он тяжелый, страшный, потому что представлены реальные события, реальные воспоминания.

Фильм «Перезвон» затрагивает тему геноцида белорусского народа в годы войны. Режиссер Евгений Сетько собрал лучшие за 75 лет кадры из военной коллекции «Беларусьфильма». 52 минуты эмоций, монологов и настоящей хроники. С помощью перемонтажа автор создал новую документальную картину.

Владимир Карачевский:

Мы должны понимать, что за собой несет война, какие жертвы, как от этого страдает не только армия, но и мирное население. Этот фильм – это напоминание.