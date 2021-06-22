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Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»

22 июня 2021 11:17
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К 80-летию начала Великой Отечественной войны легендарная киностудия «Беларусьфильм» выпускает сразу несколько премьер. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на большие экраны выйдут фильмы «Перезвон» и «Свидетели».

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»-1

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Фильм посвящен сожженным деревням, Беларуси во время войны и после войны. Это фильм-воспоминание, это фильм-память. Он тяжелый, страшный, потому что представлены реальные события, реальные воспоминания.

Фильм «Перезвон» затрагивает тему геноцида белорусского народа в годы войны. Режиссер Евгений Сетько собрал лучшие за 75 лет кадры из военной коллекции «Беларусьфильма». 52 минуты эмоций, монологов и настоящей хроники. С помощью перемонтажа автор создал новую документальную картину.

Владимир Карачевский:
Мы должны понимать, что за собой несет война, какие жертвы, как от этого страдает не только армия, но и мирное население. Этот фильм – это напоминание.

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»-4

Военно-историческая драма «Свидетели» Константина Фама повествует о трагедии Холокоста, царившего в Восточной Европе в середине XX века. Невольными «свидетелями» ужасающих событий стали женские туфельки, щенок овчарки и скрипка. Они и расскажут свою ужасающую историю зрителю.

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»-7

Владимир Карачевский:
Это не новый фильм, а целый альманах новелл. Там есть знаменитая новелла «Туфельки», которая принимала участие в ряде крупных мировых фестивалей. Это тема Холокоста, концлагерей, тема жертв войны.

В 2021 году киностудия «Беларусьфильм» активизировала свою жизнь в прокате. Отреставрированные киноленты, новая анимация и документальные фильмы – все для того, чтобы подарить зрителю правильные эмоции.

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»-10

Владимир Карачевский:
Тема сохранения мира, тема борьбы с фашизмом, нацизмом, тема памяти для нас сейчас очень актуальна. Потому что в то время, когда мир сходит с ума, когда ломается, меняется сознание, когда уничтожается память. Мне кажется, мы сейчас должны быть на передовой и через кино напоминать о том, чего не должно повториться.

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»-13

Премьерные фильмы «Перезвон» и «Свидетели» можно будет увидеть в кинотеатрах страны уже 22 июня.

# Беларусьфильм # Культура # Владимир Карачевский # Анна Полубок # Фотофакт

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