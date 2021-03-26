Фестиваль народных театров пройдёт в Березино 27-28 марта. Кто будет участвовать?

Новости Беларуси. В выходные 27-28 марта в Березино пройдет XII областной фестиваль народных театров «Березинская рампа», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На сцену выйдут лучшие любительские коллективы Минской области.

Свои постановки представит драмтеатр «Відарыс» из Борисова, народный театр Дворца культуры БелАЗ Жодино и вилейского Дворца культуры, а также неизменный участник фестиваля – народный театр Березинского районного центра культуры.