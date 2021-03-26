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Фестиваль народных театров пройдёт в Березино 27-28 марта. Кто будет участвовать?

26 марта 2021 20:47
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Новости Беларуси. В выходные 27-28 марта в Березино пройдет XII областной фестиваль народных театров «Березинская рампа», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На сцену выйдут лучшие любительские коллективы Минской области.

Фестиваль народных театров пройдёт в Березино 27-28 марта. Кто будет участвовать?-1

Свои постановки представит драмтеатр «Відарыс» из Борисова, народный театр Дворца культуры БелАЗ Жодино и вилейского Дворца культуры, а также неизменный участник фестиваля – народный театр Березинского районного центра культуры.

Фестиваль народных театров пройдёт в Березино 27-28 марта. Кто будет участвовать?-4

Оценивать исполнительское мастерство будет жюри, которое возглавит заслуженный артист Беларуси Владимир Мищанчук. Фестиваль «Березинская рампа» – визитная карточка Минской области и уже давно приглянулся театральному зрителю.

# Народное творчество # Культура # Владимир Мищанчук # Фотофакт

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