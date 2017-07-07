Барыс Святлоў: першы музей, які я наведаў, гэта быў музей Янкі Купалы

Новости Беларуси. Торжества по случаю дня рождения Янки Купалы проходят на Минщине (подробнее здесь). 135 лет назад будущий поэт появился на свет в фальварке Вязынка Молодечненского района. Сейчас здесь один из филиалов литературного музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Путь к большой литературе Ивана Доминиковича Луцевича – это настоящее имя Купалы – был непростым. Он работал и домашним учителем, и чернорабочим, и писарем. Помог открыть большой талант Валерий Брюсов во время работы в Вильнюсе. Именно Брюсов стал первым автором, который перевел Купалу на русский язык.

После революций и Первой мировой войны Янка Купала переехал в Минск. На тот момент он был уже хорошо известеным автором. При непосредственном участии народного поэта был создан Белорусский государственный университет, Академия наук Беларуси, национальный театр. Дом, где жил Купала до войны, был разрушен в первые дни оккупации. Потом его отстроили, создав музей. А в одноименном столичном парке стоит памятник великому Песняру, к которому 7 июля возложили цветы.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Я яшчэ і з бабуляй, і матуляй гуляў у гэтым парку. І канешне, першы музей, які я наведаў, гэта быў музей Янкі Купалы. Ну а потым, безумоўна, я адкрыў для сябе Купалу як паэта і чалавека з вельмі высокім і гуманным светапоглядам. Гэта не столкі для дарослых, колькі для нашай моладзі і дзяцей. Таму што памяць пра паэта, пра яго ўнёсак у культуру і ўогуле ў станаўленне суверэннай Беларусі – яны павінны працягвацца. Литературное наследие Купалы – это часть культурного мирового наследия. Нашему поэту стоят памятники по всему миру, в том числе в США. Его произведения переведены на 110 языков. В чем уникальность Купалы? В его слове, в его тепле, в его многозначности и в понятности людям разных поколений и континентов.