«Гэтыя радкі актуальны сёння»: вершы Янкі Купалы прачыталі ў Мінску

Новости Беларуси. Торжества в честь юбилея первого народного поэта Беларуси. В 135 день рождения Янки Купалы в Минске читали стихи классика. Цветы и венки легли к памятнику песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произведения поэта переведены на 110 языков мира. На многих из них они звучали и 7 июля. Представители власти, дипломаты и современные писатели еще раз напомнили о значении творчества Янки Купалы для нашей страны.