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«Гэтыя радкі актуальны сёння»: вершы Янкі Купалы прачыталі ў Мінску

07 июля 2017 13:40
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Новости Беларуси. Торжества в честь юбилея первого народного поэта Беларуси. В 135 день рождения Янки Купалы в Минске читали стихи классика. Цветы и венки легли к памятнику песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произведения поэта переведены на 110 языков мира. На многих из них они звучали и 7 июля.  Представители власти, дипломаты и современные писатели еще раз напомнили о значении творчества Янки Купалы для нашей страны.

«Гэтыя радкі актуальны сёння»: вершы Янкі Купалы прачыталі ў Мінску-1

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:
Калі ты сёння адкрываеш верш Янкі Купалы ці нейкую яго публіцыстыку, ты пераконвашеся, што гэтыя радкі актуальны сёння, яны тычацца нашага сённяшняга жыцця. Канцэпцыю беларускай дзяржаўнасці, незалежнасці, якую мы маем сёння, ён стварыў у сваіх паэтычных радках яшчэ на пачатку ХХ стагоддзя.

8 июля на малой родине классика пройдет национальный праздник поэзии. Вот уже почти полвека в этот день Вязынка собирает гостей со всего мира. На этот раз классика  здесь зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». Услышит публика и произведения современных авторов. Гости также смогут посетить книжную и ярмарку ремесел.

# Культура # Белорусские писатели # Елена Лешкович

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