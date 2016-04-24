Сенсационная находка в Гомеле: обнаружены артефакты, которые могут изменить дату основания города

Новости Беларуси. Сенсационная находка, которая может изменить дату основания Гомеля. У археологов достаточно артефактов, чтобы утверждать: город древнее, чем принято считать. Минимум на два столетия. Очередные доказательства того, что задолго до официального 1142-го года, который считается датой основания города на Соже, здесь уже существовал крупный город, учёные нашли в парке аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний сезон для гомельских археологов начался с производственной необходимости – в парке решили заменить легендарный советский аттракцион «Весёлые горки».

Александр Гостев, генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Он отработал 33 года и уже морально и технически устарел. И уже горожане говорили, что надо бы заменить.

Оказалось, все 33 года под «Весёлыми горками» находился богатый исторический материал. На культурный слой 10 века наткнулись при строительстве фундамента под новый аттракцион.

Александр Добриян, СТВ:

Для археологов это не просто траншея. Вот она, последняя тысяча лет гомельской истории. От материнской породы до сегодняшних дней – более метра. Десятый век где-то здесь.

Земля, как слоёный пирог с исторической начинкой. Предметы различных эпох залегают в определённой последовательности на разных глубинах. Чем ближе к поверхности, тем ближе находки к нашему времени.

Всё свободное от занятий в университете время будущий историк Илья Кутиков в последние дни проводит в этом раскопе.

Илья Кутиков, студент исторического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Эти артефакты дают нам представление об истории Гомеля. Мне, как гомельчанину, интересно, что было здесь в древние времена, на моей земле, в моем родном городе.

Из горшка, найденного Ильёй, вполне мог обедать человек, знакомый с князем Владимиром. Датировать керамику современные учёные умеют с погрешностью в десятилетие.

Владимир Литвинов, заместитель директора музея по научной работе Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Вот у меня в руках фрагмент венчика горшка 11 века. Это типичный 11-й век с таким вот ободочком. Это был развитый ремесленно-экономический, торговый центр. Естественно, что здесь была какая-то своя военная аристократия, городская администрация.

Площадь в 25 гектаров, население до 5 тысяч человек, городские укрепления, развитое оружейное производство – Гомель к десятому веку уже был крупнейшим центром региона.

К сожалению, свою официальную историю гомельчане продолжают отсчитывать лишь с века 12-го. Главная проблема – отсутствие более ранних упоминаний города в письменных источниках.