«Параллельные миры»: молодежный театральный фестиваль собрал в Барановичах коллективы из 6 стран

Новости Беларуси. На целую неделю из молодежной столицы в театральную превратился город Барановичи. На VI Молодежный фестиваль «Параллельные миры» съехались коллективы из России, Украины, Литвы, Эстонии и Германии. Чем удивляют в этом году дебютанты и завсегдатаи международного форума, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

За считанные минуты до выступления в гримерке так же атмосферно, как и на сцене. Хотя волнения у актеров театра из Переславля-Залесского давно нет. Белорусская сцена за 6 лет фестиваля для них уже стала родной.

Анатолий Кузнецов, актер театра-студии «Новая Сцена» (Россия):

Очень классная площадка именно для показа спектакля. Чтобы люди могли его оценить, потом нам сказать какую-то конструктивную критику. Спектакль же живой организм, он должен все время развиваться. Чтобы был мотив двигаться дальше.

А вот Ирина Миллер с труппой из Кельна приехала в Беларусь впервые. Молодые немецкие актеры представят спектакль о бессмысленности войны. А заодно докажут на деле: язык театр универсален и понятен даже без слов.

Ирина Миллер, преподаватель актерского мастерства Театральной академии Кёльна (Германия):

Здесь люди не поймут языка. А я своим студентам всегда говорю: если хороший спектакль, то все поймут, даже если язык не понятен, а если спектакль плохой, то и знание языка не спасет.

57 заявок на участие и лишь треть из них в итоговой программе – ни один из спектаклей не оказался здесь случайно. Фестиваль в Барановичах собрал все сливки театрального искусства молодежи 6 стран.

Артем Свистун, директор-распорядитель Николаевского академического художественного русского драматического театра:

Палитра фестиваля очень разножанровая, разноплановая. Представлена и драма, и комедия, и экспериментальная форма работы.

Лариса Сартакова, организатор фестиваля «Параллельные миры»:

Главная идея фестиваля, конечно, объединять театры. Почему мы назвали «Параллельные миры», потому что часто театры идут параллельно и не пересекаются. А каждый театр – это свой большой мир. Поэтому общение, взаимодействие, новые друзья, новые связи культурные.

На фестивале актерам и режиссерам также была представлена обучающая театральная лаборатория.