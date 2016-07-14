В Витебске открывается «Славянский базар»: в церемонии примет участие Президент

Новости Беларуси. В торжественной церемонии открытия юбилейного, XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», примет участие Президент Александр Лукашенко.

По традиции глава государства вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Подробнее рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Евгений Горин, СТВ:

В юбилейный, 25-ый раз, здесь у Летнего амфитеатра, по-настоящему летняя погода. А ведь, как правило, открытие фестиваля искусств в Витебске проходит под дождём. Со звуками музыки разворачивались и зонтики, пока не появилась крыша. Но вот в юбилей синоптики пока дождя не обещают, только облачность. Дождь, конечно, может быть, скоро узнаем, нарушится ли 25-летняя погодная традиция «Славянского базара». Тут даже можно ставки делать. Что касается праздничной атмосферы, то в Витебске она на все лады, на площадях – выставки картин, «Город мастеров», где совё искусство дарят ремесленники, лавочники. И, несомненно, улыбки, как следствие прекрасного настроения, возможность сытно перекусить белорусскими блюдами и приобрести сувенир на память. Предлагаю окунуться в праздничную атмосферу Витебска.

Гости фестиваля:

Здорово! Классно, атмосфера праздника, город радуется, веселится

У нас отличное настроение. На «Славянский базар» уже пятый год из Псковской области приезжаем. Нам здесь очень нравится

Мы в шоке: поражены, в восторге, совершенно без ума от всего того, что происходит

В следующем году поучаствую: сплету всем из резинок браслетики или кольца

Гостеприимный город очень. Всегда мы рады встречать и гостей, и друзей.

Спецнаграду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» в этом году присуждена заслуженному коллективу Беларуси – Национальному академическому симфоническому оркестру под управлением Михаила Финберга. И сегодня же на «Площади звёзд» в Витебске появилась ещё одна новая звезда. Традиция «Славянского базара». Коллектив стоял у истоков фестиваля, помогал молодым артистам, да и сам находил новые яркие имена. Оркестр постоянно занимается благотворительной деятельностью, ездит с концертами по Чернобыльской зоне. И, если на первом фестивале коллектив отметил своё 5-летие, то к началу этого года музыканты суммарно, за всё время провели более 200 разных фестивалей во всех областях Беларуси. Сам Финберг 5 раз был в жюри «Славянского базара».

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Работа проделана достаточно большая. И самое главное, что участвуют не только люди моего возраста. Участвует молодёжь, наше будущее. Вот это самое главное. И я этим очень горжусь. Мы никогда в своей работе не используем фонограммы. И, самое главное, что мы занимаемся национальной музыкой. Мы сегодня сделали 215 фестивалей в маленьких культурно-исторических центрах Республики Беларусь. 28 фестивалей здесь, потому что было 3 фестиваля польской песни. 18 фестивалей в Молодечно

Эта и другие награды будут вручены сегодня, по традиции, главой государства на церемонии открытия фестиваля. А основная тема – международный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. Ежегодно здесь собираются не только звёзды, но и начинающие певцы из самых разных стран, изо всех уголков Земли. За все годы проведения фестиваля, на его сцене выступили тысячи артистов, а гостями праздника стали почти 1 миллион человек. Мы пообщались с конкурсантами и жюри этого года

Алексей Гросс, участник конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Беларусь):

Мне кажется, я всегда приодет, А сегодня просто элементы нашей вышиванки, нашего орнамента. Такие же мы недавно подарили всем конкурсантам, как подарок от нашей делегации

Анна Тимофей, участник конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Израиль):

Я видела здесь белорусский мёд. Мне очень понравился хлеб. Очень всё вкусно. Легко. Мне очень нравится город

Полад Бюль Бюль Оглы, артист (Азербайджан):

Поздоровался со своей звездой, погладил. Конечно, очень приятно, что здесь, в Витебске, в Беларуси, которую я очень люблю, как страну, люблю этот народ, люблю это гостеприимство

Марыля Родович, певица, член жюри конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Польша):

Я очень счастлива, потому что я была здесь 20 лет тому назад. Очень приятно снова быть здесь, потому что я буду в жюри с Валерием Леонтьевым, с ним будем петь вместе. Я очень счастлива, что я здесь. Всех поздравляю!

«Славянский базар» в Витебске – единственный в своём роде фестиваль. Не только в Беларуси, но и на всём постсоветском пространстве. Можно заметить, что это – фестиваль искусств, а не только музыкантов. От театральных постановок до народных ремёсел: далеко не только пение. И в этом, юбилейном году, рекордное число участников . если раньше приезжало, в среднем, 4,5 тысячи, то сейчас – 5.300 артистов. Тоже рекорд.