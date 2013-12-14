В Витебске открылась выставка уникальных кукол-оберегов и аутентичных игрушек

Новости Беларуси. Сотни кукол-оберегов и аутентичных игрушек представлены на выставке в Витебске. Выполнены они из соломки, глины, лозы, дерева, теста, лент, кожи и лоскутов. Все это работы народных мастеров. Необычная выставка не просто экспозиция, но и целая экскурсия в дохристианскую историю Руси.

С древних времен куклы считались сильными магическими инструментами, способными приносить удачу, оберегать от зла и исполнять желания. Делали их, как правило, из лоскутов старой одежды без помощи иголки и ножниц. Ткань не резали, а рвали, после чего связывали ее нитками. Лица у древних кукол не было. Считалось, что с ним игрушка оживет: сможет завладеть хозяином и похитить его душу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Максимович, ведущий методист Витебского областного методического центра народного творчества:

Кукла является частью нашей с вами культуры, которая несет в себе особенности, отличительные черты, в общем, характер нашего с вами белорусского народа. И мастера в Домах ремесел трудятся при помощи экспедиций, узнают у бабушек, дедушек, по фотографиям.

В дохристианской Руси такие куклы предназначались отнюдь не для детских забав. Тогда каждый Оберег имел собственное уникальное предназначение. Иногда магическое, иногда житейское. К примеру, куклу-капустку выставляли на окно, чтобы женихи видели: здесь живет готовая к замужеству девушка. Она же, при выборе суженого, обращала внимание на вещи куда более полезные: отдавала предпочтение мужчине, в хозяйстве которого обязательно была лошадь – живая в сарае, и аутентичная – в доме.

Жанна Стома, главный художник Витебского областного методического центра народного творчества:

Почему пошла такая поговорка издревле: Я на коне. То есть считалось, раз хозяин на коне, значит он самодостаточный. Он богатый. У него есть подспорье, у него двор. То есть, он может себя преподнести в качестве, даже вот жениха будущего, например.

Если молодые подходили друг другу – играли свадьбу. Причем и здесь не обходилось без особенных, магических подарков.

Мария Максимович:

К примеру, данная кукла «лялька вясельная», или раньше называли парочка. Такие куклы дарили на свадьбу молодым. И считалось, вот у них одна общая рука, и считалось, что имея такой оберег, семейная жизнь будет гармоничная, счастливая и долгая. То есть их союз не разлучит никто.

Когда становилось ясно, что в счастливой семье вскоре появится ребенок, пополнение ожидалось и в кукольном магическом царстве.

Таких пеленашек, или лихоманок, делали из лоскутов ткани беременные женщины и при этом читали заговор. Если малыш начинал хворать, ему клали в люльку одну из 12 пеленашек, тем самым отгоняя болезнь.

Современный человек от подобной «магии» далек. И воспринимает экспонаты «Ярмарки чудес» как нечто диковинное.

Ирина Шатило, посетитель выставки:

Очень замечательная выставка. Прошлась, посмотрела. Я на таких раньше не была. И различного рода куклы собраны – наши традиционные. Не знаю, эмоции переполняют просто.

Мария Атрашкевич, посетитель выставки:

Больше всего понравились вязанные куклы, не помню из какого района женщина, но они, такие я раньше еще не видела. Ну, и больше всего мне нравятся эти куклы-рванки, которые делались по традиционным канонам, без лиц, без использования иголки. Они поистине передают белорусский дух, то наше национальное, те особенности, что есть у нашего народа.

На выставке представлены более 400 кукол-оберегов и аутентичных игрушек. Над их созданием работало порядка 120 мастеров со всех уголков северного региона. Посмотреть на экспонаты можно будет вплоть до 13 января.