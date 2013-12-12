Прямой эфир

«Самое дорогое приобретение за всю историю». Беларусь выкупила спальный гарнитур Радзивиллов для Несвижского замка у «Сотбис»

12 декабря 2013 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальное наследие Радзивиллов. Спальный гарнитур, принадлежавший древнему роду, показали 12 декабря в Несвижском замке. 

В конце 19 века эту мебель изготовили во Франции для жены князя Константина Радзивилла. Первоначально мебельный комплект состоял из 17 предметов. Два из них утрачены, остальные сохранились  в отличном состоянии. Время оказалось не властно ни над ручной росписью, ни над тонкой резьбой. Один из комодов преподнес реставраторам сюрприз. В нем обнаружили тайник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спальный гарнитур Радзивиллов – эксклюзивный экспонат.  Роскошный гардероб в стиле прованс, кровать с высоким изголовьем и фамильным гербом, ручная роспись, комоды и кресла.  Несколько лет все это находилось  в собственности аукционного дома «Сотбис», который даже согласился не выставлять гарнитур на торги, чтобы его смогли выкупить для белорусского музея. После долгих согласований мебельный комплект  прибыл в Беларусь

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Вещь относится к истории людей - выходцев с наших земель. Войны почти ничего не оставили из аристократического наследия. Это самое дорогое приобретение, наверное, музейного фонда Республики Беларусь, я думаю, за всю историю нашего государства.
 

# Культура # Фотофакт # Несвижский замок

Другие новости рубрики

Все новости
Более 600 работ со всех уголков Беларуси представили на выставке арт-елок в Минске
11 декабря 2013 17:15

Более 600 работ со всех уголков Беларуси представили на выставке арт-елок в Минске

Фотовыставка «История Беларуси в фотографиях БелТА» открылась в Минске
11 декабря 2013 15:12

Фотовыставка «История Беларуси в фотографиях БелТА» открылась в Минске

Минский международный Рождественский оперный форум открылся премьерой - «Летучий голландец» Рихарда Вагнера
11 декабря 2013 12:20

Минский международный Рождественский оперный форум открылся премьерой - «Летучий голландец» Рихарда Вагнера