«Самое дорогое приобретение за всю историю». Беларусь выкупила спальный гарнитур Радзивиллов для Несвижского замка у «Сотбис»

Новости Беларуси. Уникальное наследие Радзивиллов. Спальный гарнитур, принадлежавший древнему роду, показали 12 декабря в Несвижском замке.

В конце 19 века эту мебель изготовили во Франции для жены князя Константина Радзивилла. Первоначально мебельный комплект состоял из 17 предметов. Два из них утрачены, остальные сохранились в отличном состоянии. Время оказалось не властно ни над ручной росписью, ни над тонкой резьбой. Один из комодов преподнес реставраторам сюрприз. В нем обнаружили тайник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спальный гарнитур Радзивиллов – эксклюзивный экспонат. Роскошный гардероб в стиле прованс, кровать с высоким изголовьем и фамильным гербом, ручная роспись, комоды и кресла. Несколько лет все это находилось в собственности аукционного дома «Сотбис», который даже согласился не выставлять гарнитур на торги, чтобы его смогли выкупить для белорусского музея. После долгих согласований мебельный комплект прибыл в Беларусь

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Вещь относится к истории людей - выходцев с наших земель. Войны почти ничего не оставили из аристократического наследия. Это самое дорогое приобретение, наверное, музейного фонда Республики Беларусь, я думаю, за всю историю нашего государства.

