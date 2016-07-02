В Витебске открылась выставка репродукций Густава Климта

Новости Беларуси. Уникальный художественно-образовательный проект в Год культуры стартовал в белорусском городе художников Витебске. Вниманию зрителей представили более полусотни точных копий работ известного австрийского художника Густава Климта.

Картины воссозданы в размере оригинала и в авторской технике письма великого мастера. К примеру, с нанесением сусального золота.

Все копии выполнил молодой витебский художник Дмитрий Горолевич.

Для этого было получено официальное разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая известная картина Климта – «Поцелуй» – 2 на 2 метра. Ещё одно, не менее яркое, произведение – «Портрет золотой Адели», дочери венского банкира. Оригинал этой работы, кстати, в 2006-м купил американский бизнесмен за 135 миллионов долларов.

Борис Фрейдман, организатор выставки:

С момента создания прошло 4 месяца. В феврале я и моя команда (а это моя жена, в первую очередь, моя дочка и две внучки) решили это сделать. Ну и началось: выбор работ, выбор музеев, контакты со всеми музеями. А это венские, американские, голландские, чешские музеи. Это практически Климт по всему миру. Договоренность и покупка у музеев электронных версий. Работа была колоссальная.