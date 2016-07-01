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Мейсенский фарфор: секреты одной из сложнейших техник живописи и невероятно красивых рисунков

01 июля 2016 11:42
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Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня предлагаем познакомиться с одной из сложнейших техник в живописи – росписи по фарфору.

В начале XVIII века в небольшом немецком городке Мейсоне произошло великое событие: в ходе долгих экспериментов аптекарю и алхимику удалось раскрыть секрет получения фарфоровой массы и разработать уникальную технику росписи глазурью. С тех пор вот уже 300 лет в Мейсоне производят один из самых лучших фарфоров в Европе.

Вплоть до сегодняшнего дня все изделия мейсонских мануфактур расписаны исключительно вручную.  Секрет невероятно красивых рисунков – в старинных рецептах смешивания красок.  А здесь – их более 10 тыс. оттенков! Из поколения в поколение мастера передают тайны их получения.

Мейсенский фарфор ценится во всем мире с момента его создания.

Кропотливый и невероятно трудоёмкий процесс требует от мастера терпения, а главное – преданности своему делу. Освоить технологию – мало. Каждый художник по фарфору пользуется собственными секретами создания художественных шедевров.

# Культура # Фотофакт # Искусство # Андрей Кулинкович # живопись

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