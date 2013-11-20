В Витебске дан старт XXVI Международному фестивалю современной хореографии

Новости Беларуси. В ритме танца. В эти минуты в Витебске дали старт XXVI Международному фестивалю современной хореографии. Сегодня это один из самых авторитетных форумов в области современного хореографического искусства на территории СНГ и Европы. Главное событие фестиваля – конкурс: международный по четным годам, белорусский -- по нечетным. В 2013-м за победу в ритме танца сразятся 13 коллективов республики. Кроме того, в программе с 20 по 24 ноября - премьерные спектакли ведущих танцевальных коллективов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Германии, Канады, Швеции, Израиля.

Искусство, как известно, сближает. Для ребят из Гродно Международный фестиваль современной хореографии в Витебске послужил стартовой площадкой, объединившей их в сильный танцевальный коллектив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Куракулов, руководитель группы современной хореографии «ТАД» (Гродно):

Мы начали свои визиты на этот фестиваль с 1993 года. Мы стали серьезной группой. Вот уже 20 лет мы ездим на этот фестиваль с удовольствием.

На этот раз группа «ТАД» предстанет перед зрителями в образах белорусских Джеймсов Бондов. Правда, у наших артистов, в отличие от героя американских блокбастеров, несколько иная задача: показать, что чувствует человек, оказавшись на грани жизни и смерти. В преддверии глобальной катастрофы. Постановка «ПИН-код» заставляет задуматься, но оставляет открытым вопрос: что спасет мир?

Зато артисты «Балета Евгения Панфилова» из России ответ знают: любовь спасет мир. И они докажут это в своей романтической постановке «Ромео и Джульетта».

Алексей Расторгуев, солист театра «Балет Евгения Панфилова» (Россия):

Мы приезжаем обязательно на IFMC и мы были на Славянском базаре. Тоже грандиозные для меня впечатления.

Осенью же панфиловцы однозначно искупаются в зрительских овациях. На спектакль «Ромео и Джульетта» все билеты проданы. Аншлаг также ожидается в воскресенье – в день закрытия танцевального форума. Нет свободных мест в зале и сегодня: буквально полчаса назад здесь начался концерт, посвященный открытию фестиваля.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Мы сегодня находимся в тренде развития мирового хореографического искусства и в какой-то степени не столько, наверное, отражаем сами тенденции, но являемся в определенной степени законодателями мод, обозначаем новые направления.

Уже завтра начнется первый конкурсный день. Пройдет он в закрытом формате. Жюри из 13 белорусских коллективов выберет сильнейших. Их выступления зрители смогут увидеть в ближайшие выходные.