Народный театр «Валентин» завоевал гран-при фестиваля любительских театров «Свет рампы» в Могилеве

Новости Беларуси. Гран-при фестиваля любительских театров «Свет рампы» остался в Могилеве. В номинации «Лучший спектакль» награда вручена народному театру «Валентин». Поставили его в Могилевском городском Центре культуры и досуга.

Всего же поучаствовать в фестивале приехали любительские труппы из Бреста, Жодино, Мозыря, Минска, Орши и Хотимска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Боровик, председатель жюри фестиваля «Свет рампы»:

Это большой стимул для всех любительских коллективов из других регионов Беларуси, это возможность общения, это опыт, это возможность и стимул для поиска новых интересных сценических решений.