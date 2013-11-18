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Народный театр «Валентин» завоевал гран-при фестиваля любительских театров «Свет рампы» в Могилеве

18 ноября 2013 07:25
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Новости Беларуси. Гран-при фестиваля любительских театров «Свет рампы» остался в Могилеве. В номинации «Лучший спектакль» награда вручена народному театру «Валентин». Поставили его в Могилевском городском Центре культуры и досуга.

Всего же поучаствовать в фестивале приехали любительские труппы из Бреста, Жодино, Мозыря, Минска, Орши и Хотимска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Боровик, председатель жюри фестиваля «Свет рампы»:
Это большой стимул для всех любительских коллективов из других регионов Беларуси, это возможность общения, это опыт, это возможность и стимул для поиска новых интересных сценических решений.

# Культура # Театр # Фестивали и карнавалы # Геннадий Боровик # Фестиваль «Свет рампы»

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