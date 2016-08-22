В Узденском районе прошёл бал в честь Марии Раздивилл

Новости Беларуси. Бал в стиле прошлого века прошёл на Узденщине. Вальсы, кадрили, литературные гостиные и художественные салоны – неполный список мероприятий, посвящённых 155-летию со дня рождения Марии Магдалены Радзивилл.

Княгиня, меценатка и просветительница, Магдалена по праву сегодня считается одной из знаменитых лиц Узденскага края. В своё время она финансировала издание поэтических сборников, строительство храмов, открывала белорусские школы, поддерживала студентов. На празднике семью, знакомых, коллег и саму Магдалену почтили молодые писатели Узденщины.

Неравнодушные к истории родного края жители попытались передать атмосферу того времени, привлечь внимание к культурным ценностям и соединить историю с современными взглядами. Строки из стихов и произведений белорусских писателей на празднике вспомнили даже байкеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Байкер:

Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы!

Ирина Бельская, библиотекарь:

Магчыма, хтосці незнаёмы з нашымі асветникамі, з нашымі пісьменнікамі, з нашымі землякамі. І мы будзем працягваць знаёміць з нашай гісторыяй.

Оксана Букель, жительница Узды:

Поздабывается это всё. А молодёжь – она вообще немного и похуже видит это всё, слышит. Больше планшеты, компьютеры. Надо, чтобы развивались и смотрели: очень интересно.